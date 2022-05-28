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破發機會沒掌握 詹皓晴法網混雙次輪止步

2022/5/28 21:17
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（中央社記者龍柏安台北28日電）全場逼出對手4個破發點，詹皓晴與日籍拍檔麥克拉克蘭卻都沒能掌握，兩人在法國網球公開賽混雙次輪，以4比6、5比7不敵美國女將馬蒂內茲與德國的克拉維茲抱憾出局。

法國網球公開賽是網壇4大滿貫賽當中，唯一的紅土賽事，詹皓晴與日本女將青山修子聯手的女雙，首輪就提前出局，而與紐西蘭與日本混血雙打好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）合拍的混雙，也在今天次輪止步。

詹皓晴與日本籍的麥克拉克蘭，今天碰上馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與克拉維茲（Kevin Krawietz）這對「美德聯軍」，雙方全場勢均力敵，兩組人馬各僅逼出對方4個破發點，可惜「台日組合」全都失手沒有把握，反觀對手成功拿下兩個，這也成了勝負的分水嶺。

首盤開局雙方以1比1打平，不料第3局「台日組合」就碰上狀況，發球局先遭對手攻破，也陷入1比2落後。

第4局「台日組合」雖成功逼出破發機會，一度有機會扳平局數，無奈卻被對手成功化解保發，並拉開差距，接下來雙方互相死守，「台日組合」先以4比6丟掉首盤。

次盤戰況膠著，雙方在前10局以5比5打平，沒有一方暴露出任何破發機會，關鍵第11局「台日組合」遭遇亂流，被對手連拿4分破發得逞，也讓「美德聯軍」取得聽牌優勢。

接下來詹皓晴與麥克拉克蘭也未能攻破對手發球局、延長戰線，最終以5比7讓出，遺憾吞敗遭淘汰。（編輯：陳政偉）1110528

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