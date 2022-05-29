樂天桃猿隊一軍匡列20人 30日起3場延賽

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）樂天桃猿隊近期受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，中職今天公告桃猿隊目前匡列一軍球員20人，經賽務部討論，決定30日起桃猿3場比賽延賽，桃猿受疫情影響已經延賽7場。

樂天桃猿隊從18日起一軍球員陸續傳出確診，本週台東表定2場賽事，以及花蓮棒球場桃猿與統一獅隊3連戰，都因為疫情延賽。

中職今天公告，桃猿隊目前為止匡列一軍球員共20人，包含1名解隔期滿但快篩仍呈陽性的選手，估計最快至6月3日解隔離人數才可達復賽條件。

聯盟決定原訂5月30日樂天桃園球場的補賽，以及6月1、2日在洲際棒球場樂天桃猿隊與中信兄弟隊比賽延賽，比賽日程另行公布。

聯盟表示，5球團訂定的防疫規定，一軍球員匡列14人以下，以二軍球員支援；一軍球員匡列超過14人則停賽的標準，各球團已經沿用至今。

有關是否降低停賽門檻，聯盟尊重5球團領隊意見與共識，如球團有意降低停賽門檻，聯盟願意通知召開領隊會議討論，但至今尚未收到球團提出。

針對達到門檻即停、復賽，聯盟均按照領隊會議防疫規定執行，聯盟表示，因各隊球員解隔離後可回歸上場時間不一，領隊會議並未另提辦法，因此達復賽標準後，球隊均自行透過觀察球員身體狀態，選擇直接歸隊或二軍支援的方式，為目前各隊針對球員解隔離後的調度模式。（編輯：張雅淨）1110529