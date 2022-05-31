更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
捍衛戰士2無懼中國審查 彭博：好萊塢高層不想再忍
首頁 / 運動

富邦悍將蔣智賢確診 林益全、林哲瑄升一軍

2022/5/31 16:40（5/31 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊野手蔣智賢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，30日已被下放二軍，悍將隊31日賽前將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。圖為林益全4月26日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月31日
中華職棒富邦悍將隊野手蔣智賢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，30日已被下放二軍，悍將隊31日賽前將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。圖為林益全4月26日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職富邦悍將隊野手蔣智賢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，昨天已經被下放二軍，悍將隊今天將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。

中華職棒富邦悍將隊昨天公布野手蔣智賢快篩陽性，密切接觸者捕手張進德雖然快篩是陰性，但是保險起見，先自主隔離、暫停隨隊，蔣智賢PCR檢測後陽性確診。

富邦悍將隊昨天就已經做出球員異動，蔣智賢、張進德下二軍，另外也將年輕外野手孔念恩下放二軍，今天賽前將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。

林哲瑄本季目前為止一軍出賽成績不如預期，總計12場出賽，共31打數敲出4支安打，打擊率僅1成29；林益全目前為止本季一軍14場出賽，35打數敲出9支安打，打擊率2成57。（編輯：張芷瑄）1110531

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族