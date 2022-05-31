富邦悍將蔣智賢確診 林益全、林哲瑄升一軍

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中華職棒富邦悍將隊野手蔣智賢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，30日已被下放二軍，悍將隊31日賽前將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。圖為林益全4月26日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月31日

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職富邦悍將隊野手蔣智賢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，昨天已經被下放二軍，悍將隊今天將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。

中華職棒富邦悍將隊昨天公布野手蔣智賢快篩陽性，密切接觸者捕手張進德雖然快篩是陰性，但是保險起見，先自主隔離、暫停隨隊，蔣智賢PCR檢測後陽性確診。

富邦悍將隊昨天就已經做出球員異動，蔣智賢、張進德下二軍，另外也將年輕外野手孔念恩下放二軍，今天賽前將林益全、林哲瑄、高國麟升上一軍。

林哲瑄本季目前為止一軍出賽成績不如預期，總計12場出賽，共31打數敲出4支安打，打擊率僅1成29；林益全目前為止本季一軍14場出賽，35打數敲出9支安打，打擊率2成57。（編輯：張芷瑄）1110531