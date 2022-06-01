吳念庭4打數敲1安 宋家豪中繼1局無失分

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰阪神虎，4打數1安打，西武獅隊以4比5輸球；而樂天金鷲隊台灣投手宋家豪中繼1局，連續12場出賽無失分。

日本職棒兩聯盟交流戰埼玉西武獅、阪神虎在甲子園球場展開3連戰，西武獅昨天首戰以2比0獲勝後，兩隊今天繼續交手，吳念庭先發守三壘，但從近期的開路先鋒，改打第5棒。

西武獅隊先發投手與座海人今天首局就出現狀況，丟1分，第3局又被大山悠輔揮出全壘打，單局合計掉4分，此役主投4局，失5分都是自責分。

吳念庭今天2局上擊出一壘方向滾地球出局後，4局上敲安，但西武獅在滿壘情況下欠缺適時一擊，未添得任何分數。

吳念庭6局上獲得保送上壘後，靠著隊友接連安打，跑回本壘得分，西武獅單局斬獲4分，追成4比5，吳念庭後面2個打席都沒有發揮，分別擊出滾地球和吞下三振，西武獅隊最終以1分差落敗。

吳念庭此役4打數1安打，連2場比賽敲安，保送和安打各1次，賽後打擊率為2成69。

樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在與中日龍一役，第8局登板中繼1局，被敲出1安、送出1保送，連續12場出賽無失分，樂天隊最終以2比0獲勝。

另外，北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天在二軍出賽，出戰千葉羅德隊，先發第2棒、守左外野。

王柏融首局就擊出安打，第2、3次打擊分別擊出飛球和滾地球出局，單場3打數1安打。

火腿隊靠著佐藤龍世6局上陽春砲，加上投手群壓制對手打線，終場以1比0完封羅德。（編輯：張芷瑄）1110601