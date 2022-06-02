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全中運7月復辦 15項運動種類分3階段進行

2022/6/2 12:31
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（中央社記者龍柏安台北2日電）受疫情影響延後登場的111年全國中等學校運動會，終於要回來了。體育署今天宣布，15項運動種類將自7月1日起展開，不過為讓參賽人流降載，將分3階段進行，參賽選手達9345人。

111年全國中等學校運動會，原訂在4月16日在花蓮登場，由於賽前台灣本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再次爆發，花蓮縣政府在防疫整體考量下提出緊急請求，因此比賽前2天臨時喊卡，不過已在進行中的賽事則持續進行。

教育部日前召開111年全中運組織委員會第1次臨時會議，同意111年全中運執行委員會之復辦規劃，同時配合花蓮縣內醫療量能，將採3階段復辦方式，每個階段舉辦5項比賽種類，盼藉此達到參賽人流降載的目標，並讓賽事順利完成。

全中運復辦第1階段訂於7月1日至6日，將先由桌球、羽球、跆拳道（對打）、空手道及輕艇（龍舟）共5個競賽種類率先登場；第2階段則於7月15日至20日包括田徑、游泳、角力、自由車（公路、計時、登山車）及木球；第3階段訂在7月23日至27日包括體操、軟式網球、拳擊、擊劍及卡巴迪。

此外，今年全中運復辦期間，依舊採「閉門」方式不開放觀眾進場，也取消開、閉幕典禮，僅安排承辦112年全中運的新竹縣政府辦理簡易的會旗交接典禮，以減低防疫負荷。

賽事防疫措施部分，由111年全中運執行委員會依據中央流行疫情指揮中心最新公布事項，掌握疫情發展及隨時滾動調整防疫計畫內容。（編輯：屈享平）1110602

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