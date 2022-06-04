柯爾7局無失分好投 洋基13比0大勝老虎

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基先發投手柯爾今天主投7局無失分封鎖底特律老虎，幫助球隊在主場以13比0擊敗來犯的老虎。這場比賽是洋基和老虎三連戰的首場賽事。

柯爾（Gerrit Cole）在前面6.2局的投球中，沒有讓任何打者上到一壘，他只在第7局被打出2支安打。柯爾的7局投球內容有9次三振、沒有四壞保送，順利拿下勝投 ，個人本季戰績來到5勝1負。

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天5打數有4安打表現，其中包括一支全壘打，共進帳2分打點。洋基笑納4連勝，過去10場比賽拿下8勝。

另外，洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）擊出全壘打及三壘安打，隊友卡本特（Matt Carpenter）和黎卓（Anthony Rizzo）也擊出全壘打，崔維諾和黎卓都各掃進3分打點。

救援投手邦威（Manny Banuelos）接替柯爾上場兩局，只被打出一支安打無失分，替洋基關門守住勝利。

老虎先發投手羅德里格斯（Elvin Rodriguez）今天4.1局投球中被打出11支安打、狂失10分，並送出2次四壞保送和4次三振，無奈吞下個人本季首場敗投。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110604