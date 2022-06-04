宋家豪中繼挨轟吞本季首敗 吳念庭連2場無安打

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼出賽有狀況，投0.1局挨轟、失掉4分責失分，球隊終場以1比6不敵橫濱隊，宋家豪吞下本季首敗；西武隊吳念庭連2場出賽無安打。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊與橫濱DeNA灣星隊交手，兩隊6局打完1比1僵持不下，宋家豪7局下登板中繼。

宋家豪先被森敬斗敲出安打，再被佐野惠太敲出二壘打失掉1分，1人出局後投出四壞保送，再被牧秀悟敲出全壘打，再失掉3分退場。

宋家豪賽前連12場出賽無失分，今天總計用16球投0.1局，被敲出3支安打，投出1次四壞保送，失掉4分責失分，吞下本季首敗。

埼玉西武獅隊今天與東京養樂多燕子隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守三壘，吳念庭2局、4局打擊機會都被三振，6局敲出右外野方向飛球出局，8局敲出二壘方向滾地球出局。

吳念庭近2場出賽打擊沒有表現，今天單場4打數沒有敲出安打，昨天3打數也沒有敲安，賽後打擊率降至2成52。

西武隊2局靠著愛斗陽春砲先馳得點，4局再靠著安打、接連四壞保送擠回第2分，養樂多隊5局靠著中村悠平安打先追1分，6局村上宗隆2分砲超前比數，西武隊比賽後半段沒能再添分數，終場以2比3吞敗。（編輯：方沛清）1110604