潘威倫生涯3萬球中職第一人 陳傑憲開轟率獅搶勝[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職統一獅隊今天與味全龍隊交手，獅隊40歲投手潘威倫6局中繼登板，完成中職生涯3萬顆投球、為史上第一人，但與生涯148勝擦身，獅隊延長賽第10局靠著陳傑憲開轟，以9比6拿勝。

中職統一獅隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊投手江辰晏昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，今天由姚杰宏頂替先發。

姚杰宏今天前3局展現不錯壓制力，直到4局被拿莫．伊漾敲出2分砲掉分，今天總計用69球投5局，被敲出4支安打、1發全壘打，投出1次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗。

獅隊今天1局靠著邱智呈安打、觸身球保送、滾地球、潘傑楷適時安打先馳得點，3局再靠著胡金龍二壘打、潘傑楷四壞保送、李丞齡二壘打，一棒送回2分。

今天5局打完獅隊3比2領先，獅隊6局下換投手潘威倫中繼，潘威倫先被敲出內野安打、野手選擇、盜壘、失誤失掉1分。

獅隊7局上靠著安打、失誤跑回超前分，但味全龍隊7局下追回1分，再度扳平比數，獅隊9局靠著失誤、胡金龍安打、潘傑楷滾地球送回超前分，李丞齡安打再拿1分。

潘威倫今天賽前中職生涯累計投球數29992，已經是中職紀錄，今天6局面對曾陶鎔打席完成生涯3萬顆投球，為史上第一人，繼續堆高紀錄，潘威倫今天總計用28球投3局，被敲出3支安打，失掉2分（1分責失分），一度是勝投候選，最終無關勝敗。

龍隊9局下靠著郭天信二壘打、一棒2分，6比6再度扳平比數，延長賽第10局，獅隊陳傑憲敲出超前比數2分砲，再靠著失誤、滾地球、李丞齡二壘打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

陳傑憲今天單場5打數敲出3支安打，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP），李丞齡單場6打數敲出3支安打，貢獻4分打點，打擊手感也很火燙。（編輯：陳仁華）1110605