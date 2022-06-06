PLG富邦勇士力退夢想家 季後賽2比0聽牌

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊6日季後賽第2戰交手福爾摩沙台新夢想家，全員都有得分進帳，曾文鼎（右）扮演穿針引線的角色，決勝節單節送出5次助攻，最終勇士隊以100比94勝出，系列戰以2比0搶先聽牌。（富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）P. LEAGUE+台北富邦勇士今天季後賽第2戰全員都有得分進帳，加上曾文鼎關鍵時刻扮演穿針引線的角色，最終以100比94扳倒福爾摩沙台新夢想家，系列戰以2比0搶先聽牌。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+夢想家在5戰3勝制季後賽首戰傷了洋將揚科維奇（Stefan Jankovic），又丟了勝利，今天第2戰繼續在主場台中洲際迷你蛋出戰富邦勇士，洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）改搭配布依德（Julian Boyd），勇士除了調整先發陣容外，洋將也由塞瑟夫（Ihor Zaytsev）改與辛特力（Michael Singletary）聯手。

雙方首節頻頻強攻禁區，布依德開局不到4分鐘就領到2犯，而富邦勇士首節展現多點開花攻勢，共10名球員有得分紀錄，取得27比24領先。

次節一開始雙方戰線拉至外線較勁，勇士隊林書緯、林志傑在外線輪流開火，而錢肯尼、布依德同樣在三分線外還以顏色，布依德屢屢在禁區搶分，次節個人斬獲14分，錢肯尼進帳7分，雖然聯手幫助夢想家上半場結束以52比50反超，但布依德與錢肯尼前兩節累積達4犯，雙雙陷入犯規麻煩。

雙方易籃後繼續上演拉鋸戰，布依德第3節後段趁著勇士洋將辛特力不在場上，籃下連續單打得分，一度反超，勇士靠著簡偉儒、塞瑟夫拉出5比0攻勢，以73比71要回領先。

雙方決勝節互有領先，勇士隊曾文鼎多次關鍵傳球，單節送出5次助攻，製造隊友得分機會，加上林書緯倒數42.69秒抄截後快攻上籃，將領先分數拉開至5分，且隊友張宗憲最後4罰全中，儘管夢想家簡浩比賽尾聲補上一記三分球，但未能扭轉戰局，勇士最終以6分差勝出，而夢想家下半場外線12投僅2中，也種下敗因。

兩隊第3戰10日將移師勇士主場台北和平籃球館，2連勝聽牌的勇士，本季尋求衛冕，只要再搶下1勝，就能晉級總冠軍戰。

富邦勇士此役12名上場的球員都有得分，前一役轟下31分的張宗憲，今天火力稍減，但進帳18分依舊是全隊最高，外加6籃板、5助攻、2抄截，而辛特力、林書緯各得16分，林志傑則貢獻13分、6籃板。

夢想家布依德今天轟下31分、抓下12籃板，吉爾貝克繳出16分、21籃板，依舊未能幫助球隊取勝。（編輯：郭諭儒）1110606