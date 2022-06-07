從台灣內戰中出線 麟洋配晉級印尼大師賽次輪

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（中央社記者龍柏安台北7日電）相隔大半年，「麟洋配」王齊麟、李洋在熟悉的場地遭遇熟悉的對手，不變的是比賽結果，兩人今天在印尼羽球大師賽首輪以2比0擊敗自家的楊博涵與盧敬堯，順利挺進第2輪。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在「台灣內戰」中以21比15、21比17擊敗「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，將對戰連勝紀錄推進至4場。

世界排名第3的「麟洋配」王齊麟與李洋，過去在國際賽與「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯前3次過招，前者都是贏家，不過雙方最近一次碰頭，恰巧是去年延至11月舉辦的印尼羽球大師賽，當時「麟洋配」以直落二橫掃對手，摘下晉級門票。

今年印尼羽球大師賽首輪再次上演「台灣內戰」戲碼，開打後戰況呈現拉鋸，兩組人馬互有領先，在6比6平手時，「麟洋配」靠著一波6比1攻勢拉開差距，此後也一路維持領先優勢，先以21比15拿下。

歷經首局暖身，「麟洋配」在次局開賽就火力全開，靠著6比1攻勢亮麗開局，早早取得領先，局中最多以11比5握有6分領先優勢。

「楊肉盧」組合不願束手就擒，在8比14落後下拉出4比1攻勢反撲，並在比賽尾聲一度追成17比19。

不過「麟洋配」即時回穩，在決勝關頭靠著連拿2分，成功以21比17「關門」，順利摘下晉級入場券。（編輯：張芷瑄）1110607