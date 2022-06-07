吳念庭過生日5打數摃龜 宋家豪後援1局無失分

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰讀賣巨人，5打數0安打，西武獅以9比4逆轉勝出；而樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天面對廣島東洋鯉魚打者，後援1局無失分。

日本職棒兩聯盟交流戰埼玉西武獅今天在主場西武巨蛋迎戰來訪的讀賣巨人，吳念庭擔綱先發第2棒，鎮守三壘，而今天也是吳念庭29歲生日，球隊官方推特特地發文祝賀。

吳念庭今天手感冰冷，首局敲成二壘方向飛球遭接殺，3局下又擊成二壘方向平飛球出局，5局下登場則吞下三振。

西武獅隊先發投手佐藤隼輔此役投4局失4分，都是責失分，前5局結束，西武獅隊以2比4落後。

西武獅隊第6、7、8局展開反攻，包括森友哉2分砲在內，合計進帳7分，吳念庭第6、8局都有打擊機會，可惜都擊成滾地球出局，西武獅隊最終以9比4逆轉收下勝利。

吳念庭今天5打數無安打，苦吞1次三振，賽後打擊率降至2成42。

另外，宋家豪4日中繼登板挨轟3分砲，吞下本季首敗，連續無失分場次停留在12場。

宋家豪今天面對廣島隊，9局上1比3落後時登板，後援1局無失分，只用12球，就讓3名打者3上3下；樂天此役打線遭封鎖，最終以1比3落敗。（編輯：張芷瑄）1110607