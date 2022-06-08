周天成橫掃大馬選手 挺進印尼羽球大師賽次輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣羽球一哥周天成今天在印尼羽球大師賽男單首輪，以21比15、22比20擊敗馬來西亞好手宋俊偉，次輪將遭遇世界排名17的香港名將李卓耀。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰，男單包括世界排名第4的周天成參賽外，「羽球王子」王子維預計晚間也將登場。

周天成上一站在泰國羽球公開賽出師不利，首役意外不敵印尼老將蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），首輪出局，轉戰印尼大師賽首役遭遇左手持拍、世界排名59的宋俊偉，兩人過去僅交手過1次，當時周天成以直落二輕鬆拿下。

今天兩人再次交鋒，周天成用5比2攻勢開局，不料對手連趕4分超前，所幸周天成即時回穩，靠著一波7比1攻勢止血，接下來他在領先的優勢下，先以21比15拿下。

次局周天成狀態依舊火燙，一度以6比2占上風，不過對方一路緊咬，在比賽中段一度後來居上，甚至在比賽尾聲取得19比18領先。

決勝時刻周天成臨危不亂，一口氣連拿2分超前，並取得「聽牌」優勢，就算對手成功化解一次賽末危機，周天成一鼓作氣再添2分，以22比20淘汰對手，拿下晉級門票。

周天成順利闖過頭關後，次輪將碰上香港好手李卓耀，雙方過去5次交手，周天成以3勝握有對戰優勢。（編輯：張芷瑄）1110608