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江少慶復出後首先發 自評速度控球比前次出賽好

2022/6/9 21:32（6/9 21:46 更新）
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中華職棒富邦悍將隊投手江少慶染疫康復後歸隊，9日在新莊球場先發出戰統一獅隊，儘管比賽因雨喊卡，但他自認，這次速度和控球都有比前一場更好，「就一步一步慢慢來，逐漸增加局數和投球數」。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月9日
中華職棒富邦悍將隊投手江少慶染疫康復後歸隊，9日在新莊球場先發出戰統一獅隊，儘管比賽因雨喊卡，但他自認，這次速度和控球都有比前一場更好，「就一步一步慢慢來，逐漸增加局數和投球數」。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月9日
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（中央社記者黃巧雯新北9日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊投手江少慶歷經染疫後歸隊，今天首度先發出戰統一7-ELEVEn獅隊，比賽雖因雨喊卡，但江少慶自評無論控球和速度，都比前一場出賽更好。

悍將晚間在主場新莊棒球場迎戰獅隊，除尋求球隊3連勝，江少慶也要拚個人本季首勝，獅隊由古林睿煬主投。

不過，賽前突然一陣雨，比賽延後20分鐘開打，而兩隊首局都有攻勢，獅隊靠邱智呈、陳傑憲安打和對手失誤攻下2分。

悍將1局下趁古林睿煬控球不穩，王勝偉選到四壞保送上壘，范國宸隨即敲出安打帶有1分打點，追成1比2。

比賽到3局上，現場雨勢逐漸變大，聯盟最終決定保留比賽，順延到13日晚間6時35分原場地補賽。

江少慶今年5月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），前一次一軍出賽已是5月6日，這場投2.1局、32球，被敲出2支安打，丟2分僅1分責失分。

江少慶賽後接受媒體聯訪表示，這週都在下雨，賽前就有心理準備，不管天氣如何，都要上場投球，但這是第一次投球時遇到比賽因雨一直中斷。

結束隔離後，江少慶曾在二軍出賽調整，他自認這場速度和控球比前一場好，「就一步一步慢慢來，逐漸增加局數和投球數」。

悍將接下來10天將面臨8場比賽考驗，先發投手輪值是否變動，總教練丘昌榮表示，還要觀察明天投手群情況及江少慶身體恢復狀況，目前規劃13日先發的投手休息5天後，19日再登板。（編輯：李明宗）1110609

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