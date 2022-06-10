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麟洋配不敵地主組合 印尼羽球大師賽8強止步

2022/6/10 21:54
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（中央社記者龍柏安台北10日電）東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在印尼羽球大師賽8強，歷經45分鐘激戰，以15比21、18比21不敵地主印尼組合法賈爾與萊恩，無緣晉級4強。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟與李洋，過去和印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）4次交手，台灣組合僅拿下1勝，不過雙方最近一次碰頭，是由「麟洋配」3局苦戰後拿下。

世界排名第7的法賈爾與萊恩，曾是2019年世界羽球錦標賽男雙銅牌得主，本季兩人狀態超夯，除在瑞士公開賽奪冠，也先後在南韓與泰國公開賽摘下亞軍。

「麟洋配」今天開賽就一路落後，首局雖3度追平，並追至15比16、僅差1分，卻未能一鼓作氣逆轉超前，反連丟5分以15比21讓出。

次局雙方相互糾纏，「麟洋配」在7比6領先之際，又突然碰上亂流，被對手打出一波8比2攻勢，遭對手後來居上。

落後5分的「麟洋配」咬牙苦追，並在尾聲將差距縮小至18比19，大有機會將戰線延長至第3局，無奈決勝關頭又連丟2分，以18比21痛失晉級門票，再次止步8強。（編輯：郭諭儒）1110610

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