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吳念庭替補上場吞K 宋家豪8球投1局中繼無失分

2022/6/12 20:29
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）旅日西武獅隊台灣好手吳念庭上一場出賽自打球傷退，今天與廣島隊比賽，後半段上場守三壘，1個打數吞下三振，球隊終場以11比0拿勝；樂天隊投手宋家豪8球投1局中繼無失分。

日本職棒跨聯盟交流賽最後一日賽程，埼玉西武獅隊與廣島東洋鯉魚交手，吳念庭10日出賽因為自打球打中右腳膝蓋，被攙扶著退場休息，今天沒有先發出賽。

吳念庭7局上替補上場守三壘，7局下打擊機會吞下三振，總計1打數吞K，賽後打擊率2成35。

西武獅隊打線發揮，團隊敲出12支安打，洋砲歐葛雷迪（Brian O’Grady）單場雙響砲，山川穗高3局也敲出2分砲，終場以11比0拿勝。

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樂天金鷲隊與讀賣巨人隊交手，宋家豪8局登板中繼，用8球投1局，讓打者3上3下，沒被敲出安打、無失分，最快球速148公里，球隊終場以9比2拿下勝利。

北海道日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融二軍出賽，對讀賣巨人隊比賽先發打1棒、守左外野，1局敲出右外野方向安打，2局吞下三振，5局敲出中外野方向安打後被換代跑退場，3打數敲出2支安打，賽後打擊率2成94，火腿隊以1比6吞敗。（編輯：管中維）1110612

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