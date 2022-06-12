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曾文鼎林志傑奮戰助勇士晉級 總教練許晉哲感動

2022/6/12 21:55
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）P. LEAGUE台北富邦勇士今天季後賽歷經二度延長扳倒福爾摩沙台新夢想家，晉級總冠軍戰，總教練許晉哲說，看到球員曾文鼎、林志傑打到快抽筋仍堅持留在場上，讓他很感動。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+衛冕軍富邦勇士在5戰3勝制季後賽首輪夢想家碰頭，第4戰在勇士主場台北和平籃球館舉行，勇士洋將辛特力（Michael Singletary）表現全面，拿下37分、18籃板、5助攻、3抄截，林志傑繳出27分，包括6記三分球，外加9籃板、5助攻、4抄截，率隊以119比111勝出，系列賽以3比1脫穎而出，收下總冠軍賽門票。

富邦勇士本季尋求衛冕，例行賽以第3名作收，許晉哲賽後記者會受訪時表示，儘管外界賽前不看好，但很感動球隊能克服前2場在客場作戰壓力。但他坦言，回到主場後，滿場球迷的加油聲，帶來的壓力更大，歷經第3戰25次失誤，並在昨天練球時修正，今天將失誤數控制在13次。

許晉哲曾帶領台灣男籃出征國際賽，教練生涯資歷豐富。他表示，參與過國內外多場戰役，「看到志傑（林志傑）、小鼎（曾文鼎）打到快抽筋，還是要留在場上」，讓他相當感動。

富邦勇士「福祿壽」3老林志傑、曾文鼎、蔡文誠關鍵時刻總是獲得教練信任，許晉哲直呼：「有他們三個真好，關鍵的時候，我最忌諱失誤，他們三個同時在場上，我比較有安定感，而桂羽同樣也給我有安定的感覺。」

許晉哲透露，周桂羽本季持續向陣中資深球隊學習，不會因為上場時間少，而有所抱怨，反而繼續練習、向教練團請益，因此只要資深球員一有狀況，就能隨時上場頂替。

林志傑今天在場上也顯得相當亢奮，他坦言，「就特別想把這場贏下來」，而他也期待帶動球迷氣氛、捍衛主場，好好幫勇士加油。

昨天剛度過40歲生日的林志傑，今天出賽近37分鐘，也考驗他的體能，他坦言，球賽二度延長後段，感覺腿後面有點緊，馬上請教練換人。

從20歲到40歲，林志傑坦言，儘管隨著年紀增長，體能有落差，但也更能理解自己在場上該做什麼。（編輯：管中維）1110612

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