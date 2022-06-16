王齊麟李洋印尼公開賽次輪止步

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（中央社記者龍柏安台北16日電）上週印尼羽球大師賽，「麟洋配」王齊麟與李洋8強不敵印尼組合出局，轉戰印尼公開賽又栽在地主組合拍下，兩人以1比2不敵蘇馬瓦達納與拉畢丹，次輪止步。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場，王齊麟與李洋以16比21、21比17、13比21不敵印尼的蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）、拉畢丹（Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan），再次提前出局。

世界排名第4的王齊麟和李洋，上一站在印尼羽球大師賽，8強同樣是輸給地主組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。

事實上「麟洋配」和世界排名16的蘇馬瓦達納、拉畢丹，曾在2019年奧爾良羽球大師賽交鋒，當時台灣組合以直落二橫掃對手拿下勝利。

首局雙方開賽互有領先，在4比4平手時對手連拿3分取得超前，接下來「麟洋配」一直在後苦追，在局尾一度近逼至15比16，無奈決勝關頭對手打出一波5比1攻勢，也讓台灣組合先以16比21棄守。

「麟洋配」第2局重整旗鼓，開局取得微幅領先，不過對手在比賽中段追平比數，雙方展開激烈纏鬥，台灣組合在13比14落後下，用7比1攻勢後來居上，也以21比17扳回一成。

決勝局開賽「麟洋配」就陷入2比8落後，這也讓兩人從開賽就背負龐大壓力，在一路落後下，最終以14比21吞敗出局。（編輯：方沛清）1110616