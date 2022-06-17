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2026年世足賽增至48隊 遍布北美16城市開戰史上最盛大

2022/6/17 08:19（6/17 08:43 更新）
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國際足球總會公布2026世界盃足球賽將在美國、加拿大、墨西哥3國16個城市舉行。（圖取自FIFA網頁fifa.com/fifaplus）
國際足球總會公布2026世界盃足球賽將在美國、加拿大、墨西哥3國16個城市舉行。（圖取自FIFA網頁fifa.com/fifaplus）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦的世界盃足球賽，史上規模最大的48隊80場賽事將在北美洲16個城市舉行。

自從2002年日本與韓國共同主辦世界盃以來，相隔24年這四年一度的國際足球盛會再度出現不只一個國家主辦的情形，更特殊的是，這是世界盃史上第一次3個國家聯合主辦的一屆。

4年前，美墨加3國聯手擊敗摩洛哥（Morocco），取得世足賽主辦權。國際足球總會（FIFA）今天在紐約揭曉2026年將舉辦賽事的北美16個城市，其中11個城市位於美國。

2026年世界盃將是史上規模最大的世界盃，會內賽隊伍首次擴增到48隊，場次達80場。自1998年法國世界盃以來7屆世足賽維持32隊規模。

80場賽事中，60場在美國舉行，分布於11個城市：亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休士頓、堪薩斯市、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、舊金山、西雅圖。

20場比賽在墨西哥與加拿大舉行。墨西哥3個舉辦賽事的城市包括墨西哥市、瓜達拉哈拉（Guadalajara）、蒙特雷（Monterrey）；加拿大2個城市是溫哥華和多倫多。

這是美國第2次主辦世足賽。1994年美國擔任東道主，場地遍布境內9個城市，擔綱最多賽事與決賽地點的是洛杉磯巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰盃體育場（Rose Bowl）。

可容納9萬觀眾的玫瑰盃體育場這次沒有入選2026年世界盃場地，大洛杉磯地區取而代之是耗資50億美元打造、號稱當今世上最昂貴體育場的SoFi體育場（SoFi Stadium）。

墨西哥分別在1970年、1986年擔任主辦國，加上2026年與美加聯合舉辦，墨西哥將成為史上第一個3度參與主辦世足賽的國家。

2022年世界盃足球賽今年底在中東國家卡達（Qatar）境內的5個城市、8座場館舉行，開幕賽訂於11月21日。（編輯：周永捷）1110617

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