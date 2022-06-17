李晨薰二軍先發最速149公里 桃園市拿業餘隊首勝

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職二軍未來之星棒球邀請賽，桃園市成棒隊派「火球男」李晨薰先發，投4局無失分，最快球速149公里，桃園市隊張育豪開轟，終場7比2擊敗樂天桃猿隊，為業餘球隊交流賽首勝。

中華職棒二軍交流賽（未來之星棒球邀請賽），桃園市成棒隊今天在澄清湖棒球場與樂天桃猿隊二軍交手，桃園市隊派出來自國立體大的借將、投手李晨薰先發，李晨薰開賽連抓8個出局數，直到3局2人出局後才被敲出安打，但力守不失分。

李晨薰今天總計用50球投4局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分、無關勝敗，最快球速149公里；李晨薰上一場在二軍交流賽出賽，為13日對富邦悍將隊二軍後援登板，投1.2局無失分，電視轉播最快球速為154公里，官方紀錄最快球速152公里。

今天比賽前4局打完兩隊都沒有拿下分數，桃園市隊5局靠著張育豪陽春砲先馳得點，6局靠著四壞保送、犧牲觸擊、四壞保送、趁傳、戴源廷、蔣宗錡接連安打，單局再拿2分、拉開領先差距。

桃園市隊比賽後半段攻勢不斷，7局靠著靠著失誤、陳喆閎安打再拿1分，8局再靠著陳瑋安打再拿1分，陳喆閎適時安打一棒再添2分；桃猿隊前8局沒能拿下分數，9局靠著邱家慶適時安打拿下2分，但沒能延續攻勢、吞下敗仗。（編輯：郭諭儒）1110617