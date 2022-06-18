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宋家豪後援1局最速152公里 拿下中繼成功

2022/6/18 19:56
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天9局登板後援，投1局無失分、最快球速152公里，樂天延長賽第10局以1比3不敵軟銀隊，宋家豪拿下中繼成功；西武隊吳念庭今天代打1打數無安打。

日本職棒樂天金鷲隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，兩隊8局打完樂天0比1落後，樂天9局上靠著接連保送、銀次安打送回追平分。

宋家豪9局下登板後援，依序讓打者敲出滾地球出局，2人出局後投出四壞保送，再讓打者敲出一壘方向滾地球出局，沒有失分。

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宋家豪今天總計用19球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、無失分，最快球速152公里，球隊延長賽以1比3吞敗，宋家豪拿下中繼成功，近2場出賽無失分，賽後防禦率2.70。

埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭沒有先發出賽，9局代打上場敲出一壘方向滾地球出局，西武隊遭歐力士投手山本由伸投出無安打封鎖，以0比2吞敗，吳念庭1打數無安打，賽後打擊率2成31。1110618

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