戴資穎印尼公開賽封后 陳其邁大讚續寫精彩篇章

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）台灣羽球一姐戴資穎今天印尼羽球公開賽女單冠軍戰，與中國女將王祉怡激戰3局後勝出，勇奪本季第2冠。高雄市長陳其邁說，明天就是戴資穎生日，相信她的精彩篇章會一直寫下去。

戴資穎在印尼公開賽4強賽中，逆轉扳倒中國名將陳雨菲，繼東京奧運金牌戰之後，取得對戰2連勝，今天與新科亞錦賽金牌、中國女將王祉怡爭冠，激戰3局後，以21比23、21比6、21比15勝出。

陳其邁今天下午在臉書發文恭喜戴資穎奪冠，並表示身為高雄女兒的戴資穎，屢屢創下經典戰績，連續打敗東京奧運金牌陳雨菲、亞錦賽金牌王祉怡2名中國女將，得到冠軍。

陳其邁指出，戴資穎不只在昨天4強賽中逆轉勝打入決賽，今天決賽也依然精彩，第1局雖然是王祉怡取得勝利，但小戴堅持不放棄，以多變球路、懸殊的比分拿下第2局，第3局決戰中雙方激戰更是讓人看得捏把冷汗。

陳其邁表示，恭喜相信自己、不斷創造「戴資穎障礙」的小戴，取得本季第2冠。明天就是小戴28歲生日，相信努力打拚的她，精彩篇章會一直寫下去。（編輯：張雅淨）1110619