張育成添2次保送上壘 近5戰安打掛零

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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）效力匹茲堡海盜隊的台灣好手張育成今天對芝加哥小熊的比賽，4次打擊中靠著觸身、四壞有2次上壘，但最近5場安打掛零。

海盜今天在主場5比14慘敗給小熊，中斷最近的3連勝。張育成繼6月18日之後，相隔3天再度排上先發，擔任第8棒一壘手，比賽尾聲移防二壘。

張育成6月14日終結低潮，單場2支安打，本季第一支全壘打，不過在那之後打擊再度沉寂，最近5場比賽安打掛零。

海盜傷兵名單中一壘手筒香嘉智、內野手范梅特（Josh VanMeter）昨天已加入小聯盟3A隊伍，展開復健賽。張育成必須加緊調整手感，打出成績，否則傷兵歸隊之後可能失去26人名單位置。

今天對小熊之戰，張育成2局下打擊，面對右投手湯普森（Keegan Thompson）擊出右外野飛球遭到接殺。4局再度站上打擊區，同樣面對湯普森，這次吞下三振。

後2次打擊，張育成先是遭觸身球被打到腰帶部位，獲保送上壘，另一次與投手纏鬥9球獲得四壞保送。

海盜投手艾克霍夫（Jerad Eickhoff）剛從小聯盟3A升上來，本季首次在大聯盟先發，遭到小熊無情猛攻，2局上單局被敲2支全壘打、狂失7分，共投4.1局被敲10安打、失10分。

在分數大幅拉開的情況下，海盜9局上把二壘手卡斯蒂約（Diego Castillo）派上投手丘，頂替一局投球，張育成從一壘移防二壘。（編輯：郭中翰）1110623