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王柏融睽違2個多月二軍開轟 吳念庭1安2打點

2022/6/24 16:53
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）日職火腿隊野手王柏融今天在二軍出賽打擊手感不錯，單場2支安打都是長打，4局開轟、是睽違2個多月的全壘打，總計貢獻2分打點；西武隊吳念庭單場敲1安貢獻2打點。

日本職棒二軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天與讀賣巨人隊交手，火腿隊台灣野手王柏融今天先發打1棒、守右外野。

王柏融1局敲出二壘方向滾地球出局，2局2人出局、得點圈有人時敲出左中外野方向二壘打、送回1分，幫助球隊3比3扳平比數。

4局兩隊4比4平手時，王柏融敲出超前比數陽春砲，幫助球隊取得領先，6局敲出二壘方向滾地球出局，比賽後半段退場。

火腿隊4局打完5比4領先，巨人隊9局靠著安打、失誤、觸身球保送、滾地球追回2分，終場以6比5拿下勝利。

王柏融今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，繼4月14日後睽違2個多月再開轟，賽後打擊率3成09。

埼玉西武獅隊今天與東京養樂多燕子隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打3棒、指定打擊，1局敲出中外野方向飛球出局，3局選到四壞保送，4局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出左外野方向二壘打、一棒送回2分。

吳念庭7局再選到四壞保送上壘，今天總計3打數敲出1支安打，貢獻2分打點，選到2次保送，賽後打擊率3成06，西武隊終場以14比5拿勝。（編輯：張芷瑄）1110624

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