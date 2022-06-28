前次拚中職百勝卻快篩陽 羅力盼下次出賽達陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北28日電）富邦悍將隊洋投羅力原訂6月17日先發，挑戰中職生涯第100勝，卻在當天快篩陽性。羅力今天坦言，當下有點失望，目前已調整到位，希望下次出賽就能達成百勝里程碑。

羅力（Mike Loree）2012年展開中職生涯，截至目前為止，生涯出賽230場，拿下99勝70敗1中繼成功，距離成為中職史上第4名百勝投手，只差1勝。

羅力6月10日出戰統一獅，拿下中職生涯第99勝後，原先規劃17日再對獅隊掛帥主投，挑戰百勝里程碑，但因快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性而暫緩。

羅力今天接受媒體視訊訪問時表示，由於早已準備好挑戰百勝，因此看到快篩陽性當下有點失望。

談到距離百勝只差一步，羅力坦言，每次出賽的目標就是希望能為球隊帶來勝利，希望下一次上場就能達成里程碑。

回憶確診那段期間，羅力表示，除了身體較酸痛、疲倦感滿重外，其他沒有太嚴重反應。

不過，包含來台隔離在內，羅力上半年就歷經兩次隔離，儘管有點無趣，但依舊配合規定，他透露，在隔離第3天起，就設法在房間內練投，維持訓練強度。

即使歸隊後，又遇到球隊受疫情影響而停賽，羅力也不擔心，他表示，隔離期間已有一套準備比賽方式，接下來會持續訓練，準備好迎接比賽。（編輯：管中維）1110628