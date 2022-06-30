王子維不敵陸光祖 馬來西亞羽賽次輪出局

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（中央社記者龍柏安台北30日電）首局沒能把握7分領先優勢，次局又碰上連失8分亂流，台灣「羽球王子」王子維以18比21、11比21不敵中國好手陸光祖，無緣晉級馬來西亞羽球公開賽男單8強。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽，今天台灣共4組人馬出賽，除戴資穎順利突圍晉級，包括男單一哥周天成與王子維、以及男雙奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋都紛紛落馬。

世界排名16的王子維，在印尼羽球大師賽打完後驚爆確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也被迫退出印尼羽球公開賽，而歷經2週休養才康復，有驚無險趕上馬來西亞公開賽。

在隔離與治療期間，王子維足足超過2週沒有碰球，也讓他一度很擔心自己無法適應比賽節奏，而首役他以21比17、21比7輕取瓜地馬拉老將科登（Kevin Cordon），狀態看似並不算差。

王子維今天對手，是世界排名27的中國好手陸光祖，兩人曾在2019年韓國光州羽球名人賽交手，當時王子維力拼3局後惜敗。

今天兩人再次交鋒，王子維首局在4比4平手時，拉出一波8比1攻勢超前，無奈大幅領先優勢沒能維持，對手不僅追平比數，甚至逆轉超前。

王子維雖在尾局再以17比15超前，不料對手展現韌性，反拉出一波6比1攻勢收尾，也讓王子維先以18比21棄守。

次局王子維開局暖機稍慢，開局就連丟6分，他雖一度將比分追至7比8落後，無奈接下來他突然陷入亂流，一口氣狂失8分，也成了由盛轉衰的分水嶺，最終以11比21吞敗。（編輯：吳協昌）1110630