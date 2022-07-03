決勝盤強勢開局奠勝基 詹皓晴溫網女雙挺進8強

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（中央社記者龍柏安台北3日電）決勝盤開打連拿3局，彷彿讓詹皓晴與日本搭檔青山修子吃下定心丸，兩人在溫布頓網球錦標賽女雙16強，以6比4、4比6、6比2，擊敗美國組合芮絲克與范德維奇，躋身8強。

溫布頓網球錦標賽是網壇年度4大滿貫賽當中，唯一草地賽事，詹皓晴曾在2017年女雙打進決賽，去年則止步8強，而日本搭檔青山修子也曾兩度殺進4強，今年兩人聯手也一路高奏凱歌持續闖關。

詹皓晴與青山修子的「台日聯軍」，是今年女雙的第8種子，今天在16強遭遇美國組合芮絲克（Alison Riske）與范德維奇（CoCo Vandeweghe）。

值得一提的是，芮絲克是名單打好手，目前世界排名36的她，曾在2018年溫網打進8強，今年她與范德維奇聯手，溫網女雙打進第3輪，已是生涯在溫網女雙的最佳戰績。

今天開局雙方前4局勢均力敵，戰成2比2平，第5局詹皓晴與青山修子再次攻破對手發球局，取得關鍵超前，讓「台日聯軍」先以6比4拿下首盤。

美國組合在次盤開賽連搶2局取得領先，詹皓晴與青山修子還以顏色追成2比2平，接下來戰況陷入膠著，直到第9局對手成功保發後來居上。

關鍵第10局「台日聯軍」意外失守，以4比6讓出，所幸兩人即時回神，決勝盤開局一口氣連下3局，不僅早早拉開差距也奠定勝基，最終以6比2淘汰對手，有驚無險摘下8強入場券。（編輯：李錫璋）1110703