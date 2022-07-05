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SUNTORY公益路跑 超馬一姐盧明珠喊話跑起來

2022/7/5 15:45
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）SUNTORY公益路跑將於10月30日在台北市大佳河濱公園開跑，主辦單位今天宣布，即日起至8月30日開放報名，而超馬一姐盧明珠也呼籲擺脫惰性，邀請大家跑起來。

SUNTORY三得利健益這次舉辦公益路跑活動，邀請熱愛跑步的跑友參與，總經理河原林哲表示，希望民眾養成良好運動習慣，也有助於飲食、睡眠和心理層面。

超馬一姐盧明珠透露，自己原本是名普通上班族，32歲才開始跑步，當時工作和生活壓力容易讓人喘不過氣來，因此最初跑步是為了紓壓，「只要你身體勞累了，就不會胡思亂想」。

盧明珠從5公里、10公里起步，逐步邁向超馬，也影響身邊的人，「我先生今年卻突然自己說要開始跑，我也是十分驚訝」。

儘管剛開始路跑時，盧明珠也曾和其他人一樣，有很多不想跑的藉口，盧明珠透露，像是早上起不來，「你不想做一件事情，就會找到很多藉口；你想要做一件事，就會找到方法，就是跟別人約好，我很愛面子、不喜歡遲到，我跟別人約好就會參加」。

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SUNTORY公益路跑將於10月30日上午6時在台北市大佳河濱公園登場，即日起至8月30日開放報名，賽事共分為21.5公里、10公里（個人與團體）與3公里組別。

主辦單位這次與弘道老人福利基金會合作，提供100個名額邀請重視健康的長輩們，組成「不老跑團」，一起追求自我實現，賽事當天只要超過3000人完賽，三得利健益就會捐款新台幣30萬元，支持「不老夢想」專案，幫助銀髮族圓夢。（編輯：張雅淨）1110705

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