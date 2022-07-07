首局4分大局奠定勝基 桃猿力退兄弟

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒樂天桃猿今天靠著首局攻下4分大局奠定勝基，儘管中信兄弟後續展開反擊，但未能延續攻勢，桃猿以4比3帶走勝利，洋投霸林爵摘下勝投。

樂天桃猿原先已點亮上半季封王魔術數字「Ｍ6」，但因昨天輸球，加上暫居第2的統一獅贏球，因此魔術數字熄滅，今天作客台中洲際棒球場出戰中信兄弟。

桃猿隊1局上趁著兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）首局控球就出狀況，單局2支安打，外加2次保送和1次觸身球，加上兄弟連續失誤，桃猿攻下4分。

兄弟4局下靠著陳子豪安打吹起反攻號角，許基宏二壘安打先送回球隊第一分，陳文杰隨後補上安打，幫助球隊追成2比4，6局下繼續展開反擊，連續3支安打，再下一城，但後續未能再添得分數，桃猿最終以1分差險勝。

桃猿隊洋投霸林爵（Ryan Bollinger）先發投5.1局失3分，被敲8支安打，送出3次三振，拿下本季第4勝，後續牛棚投手均未失分，朱俊祥中繼1.2局收下中繼點，豪勁後援2局搶下後援成功。

由於另一地比賽統一獅隊以13比6擊敗味全龍，因此桃猿隊與獅隊仍維持2場勝差，若桃猿隊明、後天能連勝獅隊，最快有機會10日在主場桃園封王。（編輯：唐聲揚）1110707