兩度板凳清空4人驅逐出場 桃猿再點亮魔術數字3

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中職統一獅隊和樂天桃猿隊8日在台南球場打出火氣，兩隊兩度板凳清空，7局桃猿蔡鎮宇（左）一度衝上投手丘撞倒獅隊投手劉予承（右2），全場總計4人被驅逐出場，終場由桃猿以8比0拿勝，重新點亮封王魔術數字3（M3）。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職上半季爭冠關鍵期，統一獅隊和樂天桃猿今天打出火氣，兩隊兩度板凳清空，有較嚴重的肢體衝突，總計4人被驅逐出場，桃猿隊終場以8比0擊敗獅隊，重新點亮封王魔術數字3（M3）。

中華職棒上半季爭冠關鍵期，今天起在台南棒球場獅隊、桃猿直接交手打2連戰很關鍵；今天比賽前半段是投手戰，桃猿隊3局靠著保送、陳晨威安打、藍寅倫高飛犧牲打拿下第1分。

4局獅隊進攻時，林靖凱、林子豪都敲出安打，潘傑楷靠著野手選擇上壘，獅隊2人出局攻佔二、三壘，桃猿隊投手曾仁和牽制三壘跑者林子豪，原本判安全回壘，經電視輔助判決改判出局。

獅隊總教練林岳平不滿抗議，認為觸殺過程中桃猿隊三壘手梁家榮的腳踩到林子豪要摸壘包的右手，林岳平上場抗議無效。

4局改判埋下導火線，5局桃猿隊再拿1分，6局桃猿隊進攻，1人出局後，獅隊先發投手胡智為對梁家榮投出觸身球保送，梁家榮氣憤摔棒、走向投手丘，兩隊板凳清空，主審紀華文認定胡智為「故意狙擊之投球」，胡智為被驅逐出場，桃猿隊把握機會靠著單局5支安打攻下4分大局，奠定勝基。

梁家榮7局再度被獅隊投手劉予承觸身球保送，桃猿隊野手蔡鎮宇第一時間衝上投手丘撞倒劉予承，兩隊再度板凳清空，有較嚴重的肢體衝突。

7局上第2波衝突，主審與審判小組共同審視影片後，除了劉予承外，蔡鎮宇、獅隊投手柯瑞也被驅逐出場。

桃猿隊9局再添分數，林立、成晉接連安打，靠著暴投攻佔二、三壘，郭嚴文適時安打，一棒再添2分，幫助球隊拉開領先差距。

桃猿隊投手曾仁和今天總計用107球投5.1局，被敲出6支安打，投出4次三振、無失分，單場用球數為中職生涯新高，拿下個人本季第2勝。

桃猿隊搶下關鍵2連戰首勝，重新點亮上半季封王魔術數字3（M3），最快10日在主場拋下上半季封王彩帶。（編輯：唐聲揚）1110708