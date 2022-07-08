2度板凳清空衝突 獅隊胡智為、劉予承被驅逐出場[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中華職棒統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手打出火氣，4局牽制關鍵改判是導火線，6局、7局梁家榮都遭觸身球保送，兩隊兩度板凳清空，爆發較嚴重的肢體衝突，胡智為、劉予承被驅逐出場。

中華職棒上半季爭冠關鍵期統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊打到4局下，獅隊0比1落後，2人出局二、三壘有人時，桃猿隊桃手曾仁和牽制三壘跑者林子豪，原本判安全回壘，經電視輔助判決改判出局。

獅隊總教練林岳平不滿抗議，認為觸殺過程中桃猿隊三壘手梁家榮的腳踩到林子豪要摸壘包的右手，林岳平上場抗議、但沒有獲得改判。

影片來源：CPBL 中華職棒

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桃猿隊野手梁家榮6局上場打擊，獅隊先發投手胡智為對梁家榮投出觸身球保送，梁家榮情緒不滿摔棒、走上投手丘、兩隊板凳清空，胡智為被主審裁定為「故意狙擊之投球」、被驅逐出場，但胡智為退場時，獅隊球迷紛紛起身鼓掌。

桃猿隊野手梁家榮7局再度上場打擊，被獅隊中繼投手劉予承觸身球保送，桃猿隊野手蔡鎮宇衝上場撞倒劉予承，兩隊再度清空板凳、火藥味十足，爆發較嚴重的肢體衝突，獅隊投手劉予承也被驅逐出場。（編輯：張銘坤）1110708

影片來源：CPBL 中華職棒