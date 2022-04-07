中職比賽用球引議論 送驗結果在規定範圍內

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中職新球季已進行6場比賽，各隊共出現15發全壘打，其中中信兄弟就包辦6轟，也引發比賽用球是不是又變「彈」的討論。由於中職在季前都會例行性將球拿去檢驗恢復係數，7日結果正好出爐，恢復係數為0.556，在規範數值之內。中央社記者楊啟芳攝 111年4月7日

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（中央社記者楊啟芳新北7日電）近期中職因為全壘打頻繁，再度引發用球爭議。不過聯盟今天發布新聞稿表示，季前送球去檢驗的結果已經出爐，恢復係數為0.556，在規範數值之內，甚至比去年季末低。

目前中職進行了6場比賽，各隊共出現15發全壘打，其中中信兄弟包辦6轟，因此引發比賽用球是不是又變「彈」的討論。中職在季前都會例行性地將球拿去檢驗恢復係數，剛好今天結果出爐。

中職新聞稿指出，聯盟於3月中委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，經恆溫恆濕14天後檢測，檢測報告今天出爐，包括重量、尺寸、縫線、壓縮值等數值都符合國際規範，其中恢復係數0.556，同樣在聯盟規範0.540至0.560的範圍之間。

中職強調，未來仍將不定期將比賽用球送檢，以維持比賽用球的品質穩定。

聯盟在2020年10月球團代表會議通過，比賽用球恢復係數「加嚴」標準值區間，降低彈力球事件再發生並提升穩定度，範圍區間從2019年前的0.540到0.580縮小至0.540到0.560。去年4次檢測結果，依序為0.555、0.551、0.559、0.559，皆符合最新的恢復係數規範0.540到0.560之間。（編輯：管中維）1110407