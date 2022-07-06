統一獅傳網羅前韓職三振王桑普森 林岳平：應該確定了

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中華職棒統一獅隊積極補強洋投戰力，第5號洋投已鎖定前韓職三振王桑普森（Keyvius Sampson），獅隊總教練林岳平（圖）6日受訪透露，「應該確定了啦」，但來台時間還不確定。中央社記者黃巧雯攝 111年7月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）外傳中華職棒統一獅隊將網羅前韓職三振王桑普森，統一獅隊總教練林岳平今天表示，「應該確定了啦」，但因還不確定桑普森來台時間，預計下半季才會亮相。

統一獅隊積極補強洋投戰力，近來除了延攬曾揭穿美國職棒太空人隊偷暗號的「吹哨者」、投手費爾斯（Mike Fiers），今天傳出獅隊第5號洋投已鎖定前韓職三振王桑普森（Keyvius Sampson）。

對於洋投桑普森加盟一事，林岳平今天賽前接受媒體聯訪時表示：「應該確定了啦，只是時間上沒比費爾斯還要快。」

林岳平透露，目前費爾斯工作證已核發，還在等待簽證，預計最快本週、最慢下週來台，而桑普森可能要等到下半季。

談到目前球隊傷兵情況，林岳平表示，先前右大腿拉傷的林子豪，今天已經隨隊，而林安可因本週二軍停賽，改透過練習模擬實戰打擊，預計下週出賽，「看是下週在一軍打，還是在二軍打」。

林岳平透露，蘇智傑目前已進入T座打擊練習階段，「打擊應該不是問題 ，主要是腳的活動度，衝刺和急停那些都還無法」。（編輯：陳政偉）1110706