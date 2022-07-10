馬林魚10下再見暴傳 大都會驚險獲勝

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（中央社紐約9日綜合外電報導）MLB大都會與馬林魚今天打完9局，以3比3戰成平手，10上馬林魚添得第4分，10下大都會扳平比數後，靠著對方的再見暴傳拿下致勝分，最終5比4氣走馬林魚。

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會今天在家贏球，最近9場比賽拿下6勝，輸球的邁阿密馬林魚則是吞下近4戰中的第3敗。

主場作戰的大都會，此役在4局下半靠阿隆索（Pete Alonso）的陽春砲先馳得點，馬林魚則在6上靠安德森（Brian Anderson）帶有打點的二壘安打扳平戰局，接著再靠大都會投手的暴投攻下超前分，以2比1領先。

6下林多（Francisco Lindor）揮出兩分砲，讓大都會3比2超前，但馬林魚8上又靠艾吉拉（Jesus Aguilar） 的陽春全壘打，以3比3追平。

之後兩隊沒有再添分數，9局打完，兩隊3比3僵持，也讓比賽進到延長。

馬林魚10上靠柏蒂（Jon Berti）安打，以4比3再度領先。

落後的大都會，10下先靠尼多（Tomas Nido）的二壘安打追平比數，下一棒的尼莫（Brandon Nimmo）擊成投手前滾地球，眼看比賽要再度延長，但馬林魚投手史考特（Tanner Scott）將球傳向一壘時卻發生暴傳，讓尼多跑回再見分，大都會因此1分之差驚險拿下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110710