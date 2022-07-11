日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

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日本高中棒球千葉地方大會11日出現罕見比分的賽事，千葉學藝高校以82比0懸殊比分完封Wasegaku高校。（圖取自Full-Count網頁full-count.jp）

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本高中棒球千葉地方大會今天出現罕見比分的賽事，千葉學藝高校以82比0懸殊比分完封Wasegaku高校，打破當地單場最多得分紀錄，單局攻得33分同樣改寫地方紀錄。

日媒Full-Count、日刊體育報導，千葉學藝今天在一局上就有多達38人次打者上場，共敲出包括4支場內全壘打的19安，狂得32分。夏天舉行的千葉縣大會單局最多得分紀錄，本來是磯邊高校在2000年創下的23分，今天一舉被打破。

千葉縣內單局最多全壘打紀錄也被打破，至今有3所學校在單局最多敲出3轟，今天4支全壘打改寫紀錄。

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千葉學藝2局再以20支安打奪33分，取得65比0領先，單局得分再度打破千葉縣紀錄；場內全壘打累計7支。千葉學藝3局比分已拉大到74比0，4局再得1分以75比0領先。5局打完以82比0結束比賽獲勝，總計單場敲出51支安打，其中包括17支全壘打。

日本地方大會單場最多失分，出現在1998年7月18日的青森大會第2輪賽事，當時深浦高校以0比122敗給東奧義塾高校，打完7局提前結束比賽。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110711