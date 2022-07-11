黃保羅首輪被富邦悍將指名 想跟曾峻岳學霸氣

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中華職棒選秀會11日在台中舉行，富邦悍將首輪指名平鎮高中投手黃保羅（圖），黃保羅表示，很訝異順位這麼好，進到職棒希望學習隊友曾峻岳的霸氣。中央社記者張新偉攝 111年7月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中職新人選秀會今天登場，富邦悍將首輪指名平鎮高中投手黃保羅，黃保羅表示，很訝異順位這麼好，進到職棒希望學習隊友曾峻岳的霸氣，也想要對決學長、統一獅隊林子豪。

中華職棒選秀會今天在台中舉行，富邦悍將隊首輪指名平鎮高中18歲投手黃保羅，黃保羅在少棒、青少棒階段就是很受關注的球員，控球有一定的水準，最快球速曾飆出151公里，身高185公分、身材條件佳，被評價進到職棒有能養成先發投手的潛力。

黃保羅表示，很訝異首輪就被選到，悍將隊陣中比較熟識的學長是野手董子恩，等下選秀會結束之後會私訊跟董子恩聯絡。

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黃保羅表示，知道悍將隊陣中很多強投，想要跟他們學習，再強化決勝球，最重要的是身體健康，目標2年內上到一軍，也霸氣喊話：「希望上一軍就不要再下來。」

黃保羅希望跟悍將隊終結者曾峻岳學習，場上很有氣勢、不會緊張，處理危機能力很好。至於最想要對決的打者，黃保羅笑說是平鎮高中的學長、統一獅隊野手林子豪，「學長在職棒感覺身體、力量，各方面都進步很多。」（編輯：張雅淨）1110711