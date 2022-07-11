藍翊誠台大畢業獲味全龍指名 謙稱「我不是學霸」

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畢業於台灣大學化學系的現任安永鮮物棒球隊左投藍翊誠11日在第7輪被味全龍選中。（圖取自facebook.com/iloventu）

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（中央社網站11日電）畢業於台灣大學化學系的現任安永鮮物棒球隊左投藍翊誠今天在第7輪被味全龍選中，寫下台大首位在中職選秀獲指名紀錄。

6月底的中華職棒新人選拔測試會，多名教練提到藍翊誠，形容投球型態和柔軟性似大聯盟退役名將「巨怪」強生。

台灣大學新聞稿指出，藍翊誠日前說，雖然外界稱他為「台大學霸」，但他真的不是。進到化學系後，班上強者太多，許多科目「拚死拚活就是及格而已」，曾深感沮喪，但也知道自己不是專研學術的這塊料。不過，他很幸運在學校的這段時間，藉由探索自己而更堅定對棒球的興趣。

很有個性的藍翊誠說，「我想要當個不普通的人」，如果把台大的光環拿掉，他仍可以去挑戰職棒選秀，多數人無法做到這件事，這也正是他的特別之處。「專心致志、努力不懈」，才能成為專業領域的佼佼者，他選擇棒球這條路，就會付出最大努力，突顯自己的優點和長處來與其他優秀球員競爭，想辦法站穩舞台。1110711