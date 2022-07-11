藍翊誠中職選秀獲味全龍青睞 建中、台大第一人

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畢業於建國中學、台灣大學左投藍翊誠，在2022中華職棒新人選秀會中第7輪獲得味全龍指名。（圖取自facebook.com/iloventu）

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）畢業於建國中學、台灣大學左投藍翊誠，今天在2022中華職棒新人選秀會中第7輪獲得味全龍指名，成為建中、台大校史首位參加中職選秀獲得青睞的球員。

現年24歲的藍翊誠為藍紹箕之子，藍紹箕曾是紅葉少棒的球員，藍翊誠和父親一樣，都走上棒球這條路，他在建中和台大都曾加入棒球隊，台大畢業後披上業餘成棒安永鮮物戰袍。

中華職棒6月底舉行新人球員測試會中，各隊教練團都到場找尋可用之兵，藍翊誠在測試會中最快球速141公里，吸引各隊目光。

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中信兄弟隊二軍投手教練王建民就曾形容台大學霸藍翊誠投球，很像大聯盟退役名將「巨怪」強生（Randy Johnson），而樂天桃猿隊總教練曾豪駒也有同樣的想法。

味全龍總教練葉君璋先前測試會中曾預言，藍翊誠參加選秀，一定選得上，而龍隊今天選秀會共選中7名好手，藍翊誠在第7輪被龍隊挑走，也成為建中、台大校史首位在選秀會中獲得中職球隊指名的球員。（編輯：張雅淨）1110711