射擊世界盃破全國奪銀 余艾玟摘下亞運入場券

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（中央社記者龍柏安台北12日電）兩度與杭州亞運參賽門票擦身而過，台灣射擊女將余艾玟在射擊世界盃昌原站破繭而出，在資格賽繳出584分刷新全國紀錄取得亞運入場券，並勇奪女子10公尺空氣手槍銀牌。

2022射擊世界盃韓國昌原站今天進行手槍決賽，余艾玟先在排名賽飆出252分排名第1，與塞爾維亞女將艾魯諾薇奇（Zorana Arunovic）攜手晉級壓軸決賽，可惜余艾玟最終以4比16銀恨，不過這仍是她在世界盃所拿下的最佳成績。

余艾玟賽後透露，過去一段時間她因課業與訓練兩頭燒，成績一度停滯不前，她也曾自我懷疑：「我練得沒有比別人少，成績為何沒人家好。」如今她在昌原世界盃拿下銀牌，也總算釋放心中壓力，「終於是我了。」

曾是2012與2016兩屆奧運射擊國手的余艾玟，去年東京奧運她未能取得參賽門票，原訂今年舉行的杭州亞運，她先後在全國總排名賽與全大運兩度射出576分，與參賽標準577分僅差1分，昨天她在資格賽飆出584分，除打破由她保持的582分全國紀錄，也達亞運參賽標準。

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余艾玟的指導教練陳文菱認為，余艾玟的水準一直都在，只是運氣差了點，「這次賽前她在梅花盃完全沒有調整，所有訓練課表照走，就算成績不出色也不擔心，因為她把重心放在這場世界盃，如今也看到成果。」

雖然這站世界盃無關2024巴黎奧運參賽資格，不過仍給了余艾玟一劑強心針，比賽結束當下，她甚至激動落淚，她表示，這面銀牌給了她更多自信去面對10月的世錦賽，「這次比賽的成績，讓我非常開心。」（編輯：張芷瑄）1110712