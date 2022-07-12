麟洋配確診康復後首戰獲勝 盼盡快找回場上球感

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確診剛康復的奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟（前右）、李洋（前左）12日在新加坡羽球公開賽首輪以直落二輕取對手。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月12日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）確診剛康復的奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在新加坡羽球公開賽首輪以直落二輕取對手。兩人賽後受訪說，希望不要有太嚴重的後遺症，盼盡快找回在球場打球的感覺。

王齊麟與李洋日前打完馬來西亞公開賽後，身體有些不適，快篩後確認為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被迫退出上週舉行的馬來西亞大師賽。

屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列的新加坡羽球公開賽今天登場。男雙賽事方面，王齊麟與李洋以21比10、21比14輕取挪威組合弗拉滕（Torjus Flaatten）與里克海姆（Vegard Rikheim），挺進第2輪。

這是王齊麟與李洋復原後首戰，對上世界排名65的弗拉滕與里克海姆，兩組選手先前未曾交手。

「麟洋配」首局一路領先，以21比10輕鬆拿下；次局開低走高，一度以4比8居下風，但接下來兩人合力拉出一波11比2反攻，不僅後來居上，也打出氣勢，再以21比14拿下。

對於確診康復後重新出賽，王齊麟賽後受訪表示，「我們不太確定自己的狀況」，希望一場一場來，也希望不要有太嚴重的後遺症，可以趕快找回場上的感覺。

李洋坦言，確診後休息了一週左右，「現在比賽跟訓練感覺都還沒找到」，希望能在新加坡這邊「找到我們在球場上打球的感覺」。

對於第二局的狀況，王齊麟向中央社記者表示，通常對手在第二局一定會改變策略，第二局對手打得比較兇，自己失誤變多，所以一度陷入落後。後來李洋有提醒他如何調整以及需要注意的球。

李洋則說，面對第二局對手改變策略，「我們的調整可以再更快一點」，這是需要好好再加強的部分。

至於康復後如何調整自己的狀態？李洋笑說：「開心打球。」

他解釋，前陣子一直打球，可能因為比較累、免疫力較差而導致確診，休息了一週都沒出房門、沒碰到球。現在希望可以在場上好好表現自己，「讓支持我們的人可以看到我們態度最好的一面」。

此外，台灣羽球一姊戴資穎、一哥周天成預計分別在明天早上、下午出賽。（編輯：陳惠珍）1110712

確診剛康復的奧運金牌男雙組合王齊麟（左）、李洋（右）12日在新加坡羽球公開賽首輪以直落二輕取對手，兩人賽後表示，希望盡快找回場上感覺。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月12日