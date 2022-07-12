福來喜3分砲 兄弟擊退悍將

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中華職棒中信兄弟隊洋砲福來喜12日在新莊球場敲出本季第2轟，帶3分打點，助隊擴大領先優勢，終場兄弟就以8比2擊敗富邦悍將隊。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月12日

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（中央社記者黃巧雯新北12日電）中華職棒中信兄弟今天靠著6局上6分大局奠定勝基，包括洋砲福來喜敲出本季第2轟，率隊以8比2擊敗富邦悍將，賞悍將8連敗。

富邦悍將賽前陷入7連敗，今天在主場新莊棒球場出戰中信兄弟，派出投手江少慶尋求止敗。

不過，江少慶包括今天在內，連續3場比賽首局都出現狀況，兄弟開路先鋒王威晨獲得保送上壘後，江坤宇隨後敲安，許基宏擊出安打帶有2分打點，幫助球隊取得2比0領先。

兄弟6局上再度發動攻勢，單局灌進6分，包括洋砲福來喜（Francisco Pena）3分砲，本季第2轟出爐，而他前一次開轟也是在新莊棒球場。

兄弟7局下換上剛登錄一軍的洋投牧田和久（Makita Kazuhisa），悍將趁機吹起反攻的號角，左打戴培峰、王詩聰接連揮出長打，攻下1分，悍將第8局再搶下1分，但未能再追加分數，兄弟以8比2帶走勝利。

談到牧田和久，兄弟總教練林威助賽後接受媒體聯訪時說：「前兩個出局數好像很簡單就解決，但面對後面2名左打，被打得比較紮實一點。」

牧田和久表示，初登板沒有很緊張，但面對左打者時會過於用力，沒辦法照平常那樣投球，後續會再調整。

福來喜7月10日重回一軍行列後，連2場敲安，他認為，自己目前狀況很好，「雖然很開心今天敲出全壘打，更重要的是幫助球隊取得勝利」。

福來喜賽後獲選單場MVP也讓他嚇了一跳，他表示，今天投手群也都表現很好。

福來喜本季長時間待在二軍，他有感而發地說，很多人曾問他，擁有多年美國職棒大聯盟或小聯盟的經驗，為什麼遇到這種狀況卻不回家，「我覺得自己是永遠不放棄的人，更不想讓屏東小朋友（二軍球員）看到不好的示範」。

福來喜終於等到機會重返一軍，他希望能把握機會，幫助球隊贏球，爭取留在一軍更長的時間。（編輯：唐聲揚）1110712