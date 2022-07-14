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U18世界盃對抗賽 台灣藍隊逆轉擊敗白隊

2022/7/14 16:28
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）為尋求連霸U18世界盃，台灣青棒培訓隊今天展開藍、白對抗賽，台灣藍隊前6局結束仍以1比2落後，7局下上演逆轉秀，一口氣攻下3分，以4比2勝出。

台灣青棒代表隊9月將出征在美國佛羅里達州舉行的世界盃青棒錦標賽，今天起在新北市三重棒球場進行藍、白對抗賽。

台灣白隊3局上靠著李以諾、張峻瑋安打串連，加上藍隊投手林盛恩暴投，攻下第一分。台灣藍隊隨即展開反擊，楊峻豪3局下安打後，靠著隊友推進，加上劉俊緯適時安打，扳平比分。

4局上白隊黃劼希、孫易磊、宋嘉翔連3棒都出現安打，再添1分，以2比1要回領先。

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台灣藍隊展現韌性，面對台灣白隊、台鋼雄鷹今年中職選秀會首輪第7順位指名的新秀伍祐城，藍隊胡孟智、林楷峯7局下接連安打、吹起反攻號角，楊峻豪關鍵時刻敲出追平分安打，而陳致語延續攻勢，同樣揮出安打，藍隊單局進帳3分，最終就以4比2逆轉勝出。

藍隊投手尹柏淮今年選秀會第5輪被統一獅隊選中，今天後援2局無失分，僅被擊出1支安打，送出3次三振，拿下勝投。白隊投手伍祐城此役狀況不理想，投2局失3分，被敲出4安，另有2次三振，苦吞敗投。（編輯：陳政偉）1110714

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