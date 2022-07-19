美職全壘打大賽 多明尼加23歲強打蘇鐸封王

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）年僅23歲的多明尼加打擊好手蘇鐸（Juan Soto）今天在美國職棒全壘打大賽第3輪19比18擊敗同胞強打羅德里格斯（Julio Rodriguez），生涯首次拿下全壘打大賽冠軍。

美國職棒明星賽系列活動在洛杉磯道奇球場舉行，今天有8名球員參與全壘打大賽，兩兩一組對決，在限定的時間內敲出最多全壘打者晉級。

第3輪決賽上演兩名多明尼加年輕重砲的對決，最終由連續2年參賽、效力華盛頓國民隊的蘇鐸勝出。

效力西雅圖水手隊的羅德里格斯比蘇鐸更年輕，年僅21歲，是史上第13名參與全壘打大賽的大聯盟菜鳥。羅德里格斯首輪第一個上場打擊，就轟動道奇球場，他在第一輪敲出32轟，以32比24淘汰席格（Corey Seager）。

羅德里格斯第2輪再轟31支全壘打，以31比23淘汰曾2度獲得全壘打大賽冠軍的大都會強打阿隆索（Pete Alonso），不過在決賽以1支的差距輸給了最終的冠軍蘇鐸。

蘇鐸去年也曾參加全壘打大賽，當時在準決賽敗給了去年冠軍阿隆索。今年他捲土重來，首輪以18比17淘汰守護者隊的拉米雷斯（Jose Ramirez），第二輪遭遇老將普侯斯（Albert Pujols）。

普侯斯以42歲高齡參賽，在首輪敲出20轟，獲得全場球迷起立鼓掌；但在第2輪以15比16不敵蘇鐸。

決賽輪，羅德里格斯先打，在2分鐘之內敲出18支全壘打。接著上場的蘇鐸起步較慢，前45秒都沒有出現全壘打，但熱開之後，全壘打一支一支出現，在12次的揮擊中就有10轟，最終以19比18奪冠。

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蘇鐸在賽後記者會上說，連續2年參賽讓他更有經驗，他知道自己有力量，揮棒不需要強拉，而是想辦法球打到外野的各個方位，就有機會飛過全壘打牆。

面對記者提問，從棒球中學到什麼？蘇鐸談到自己打球的哲學。蘇鐸說：「棒球是一項很難的運動，一點都不容易，不是像電視上看起來那樣，你必須非常努力，才能達到你想要的目標，所以我學到的就是一直不斷向前，無論發生了什麼事，都要繼續努力求進步。」（編輯：馮昭）1110719