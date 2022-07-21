戴資穎輕取洪恩慈 挺進台北公開賽8強
2022/7/21 14:31
（中央社記者龍柏安台北21日電）東京奧運羽球女單銀牌得主戴資穎，今天在台北羽球公開賽次輪，以21比6、21比8輕取世界排名214的洪恩慈，輕鬆晉級8強，下一輪將與白馭珀角逐4強入場券。
總獎金50萬美元（約新台幣1496萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第3天賽事，戴資穎全場不費吹灰之力，僅用20分鐘就以直落二橫掃洪恩慈。
戴資穎本季在泰國羽球公開賽與印尼公開賽連摘2冠，接下來在馬來西亞公開賽與馬來西亞大師賽接連止步4強，如今在自家舉辦的台北公開賽再次挺進8強，將大有機會挑戰本季個人的第3冠。
榮膺大會頭號種子的戴資穎，生涯首度在國際賽上與洪恩慈交鋒，不過今天戰局卻呈現一面倒，開賽戴資穎就連拿5分取得領先，全場從未讓對手追平或進逼，在一路領先的優勢下，先以21比6拿下。
次局戰況洪恩慈試圖反撲，開賽曾兩度短暫握有微幅領先，不過戴資穎在2比3落後下，靠著一波9比1攻勢後來居上，也重新掌控節奏，接著再以21比8拿下勝利，也順利挺進8強。（編輯：陳政偉）1110721
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