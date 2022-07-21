王子維輕取大馬選手 挺進台北公開賽8強

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣「羽球王子」王子維，今天在台北羽球公開賽次輪，以21比10、21比15輕取世界排名117名的馬來西亞選手梁峻豪，順利挺進8強，下一輪將遭遇自家新星林俊易。

總獎金50萬美元（約新台幣1496萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第3天賽事，王子維延續首輪高檔火力，連續兩戰以直落二橫掃對手晉級。

王子維今年狀態不算差，可惜籤運總不理想，他在泰國公開賽挺進8強寫下本季最佳戰績，接下來先是在印尼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），接下來征戰馬來西亞公開賽與大師賽雙雙止步16強，新加坡公開賽則是首輪遭遇印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），提前落馬。

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所幸前幾站的不如意，沒有打擊到王子維的自信，今天男單次輪，大會第2種子的他，開局短暫落後，接下來拉出一波9比1攻勢取得領先，此後也沒讓對手進逼，在一路領先的優勢下，先以21比10拿下。

次局開打，對手強勢拉出5比0攻勢，不過王子維很快回穩，靠著一波9比0反擊重新找回領先，接下來也成功頂住對手反撲，最終以21比15拿下，如願闖進8強，明天他將遭遇自家好手林俊易。（編輯：屈享平）1110721