戴資穎國外比賽懷念珍奶 推台灣風味愛喝全糖

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在台北羽球公開賽次輪，以21比6、21比8輕取自家女將洪恩慈，晉級8強。賽後被問到在國外比賽這麼久，最懷念的台灣味是什麼，她笑說：「珍奶。」

總獎金50萬美元（約新台幣1496萬元）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第3天賽事，戴資穎全場不費吹灰之力，僅用20分鐘就以直落二橫掃洪恩慈挺進8強。

戴資穎從6月中出國參加印尼羽球公開賽，中間依序參加馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽與新加坡公開賽等，時間長達一個半月，問她最懷念的台灣味是什麼，她說：「其實想吃的國外都吃得到。」

不過接下來，她話鋒一轉，透露在國外比賽期間，比較想喝珍珠奶茶，她也得意地說：「台灣比國外好喝太多了。」

有趣的是，現代人為了養生，飲料都會選擇半糖甚至微糖，不過戴資穎卻說，她喝珍奶都是全糖。大家好奇營養師會不會對此有意見，她霸氣地說：「我自己管理自己，想喝的時候就會喝。」

由於戴資穎上一次參加台北公開賽已是2018年，今年每每輪她出賽，現場掌聲總是絡繹不絕，她對此表示：「感覺很好，看到很多人來為台灣選手加油。」

也有人好奇，東南亞的球迷看球很熱情，追星更是瘋狂，戴資穎承認，國外的風格比較熱鬧，相較之下，台灣球迷比較含蓄一點。（編輯：管中維）1110721