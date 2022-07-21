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麟洋配決勝局打爆對手 台北公開賽晉級8強

2022/7/21 17:14
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（中央社記者龍柏安台北21日電）次局錯失提前「關門」的機會，奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋沒因此亂了陣腳，反在決勝局打爆對手，以2比1擊敗印度巴特納加、帕拉希克，挺進台北公開賽8強。

總獎金50萬美元（約新台幣1496萬）的2022台北羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級300系列，今天在台北和平籃球館進行第3天賽事，大會男雙頭號種子王齊麟與李洋，也獲得滿場地主球迷的熱情加油，兩人以21比19、21比23、21比9，用勝利回報滿場粉絲的支持。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟、李洋，本季曾在超級500系列的泰國羽球公開賽與印尼大師賽兩度晉級8強，兩人今天在自家舉辦的台北公開賽安抵8強，也追平本季最佳戰績。

「麟洋配」今天首度與世界排名81的印度組合巴特納加（Ishaan Bhatnagar）、帕拉希克（Sai Pratheek K）交手，開局雙方陷入纏鬥，在7比7平手時，台灣組合拉出一波7比1攻勢，最多握有6分領先。

不過，印度組合在局末將比分以19比19扳平，決勝時刻「麟洋配」沒有漏氣，連拿2分順利脫困，先以21比19拿下。

次局戰況依舊呈現膠著，兩組人馬共16度打平，且「麟洋配」浪費1個賽末點，錯失「關門」機會，以21比23讓出。

沒想到決勝局戰況丕變，開賽後「麟洋配」在4比4平手之際，靠著一波9比2攻勢一口氣拉開差距，最後以21比9打爆對手，順利拿下晉級入場券。（編輯：唐聲揚）1110721

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