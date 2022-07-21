決勝局14比2猛攻 周天成搶進台北公開賽8強

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（中央社記者龍柏安台北21日電）決勝局一波14比2攻勢，讓台灣羽球一哥周天成打出氣勢，也提前確保勝利入袋，他在台北羽球公開賽次輪以23比21、16比21、21比7擊退印度好手喬治，挺進8強。

總獎金50萬美元（約新台幣1496萬）的2022台北羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級300系列，今天在台北和平籃球館進行第3天賽事。

世界排名第4的周天成，是台北公開賽男單大會頭號種子，首役他與自家的呂家弘歷經3局、62分鐘激戰，才順利脫困晉級。

周天成今天面對世界排名70的22歲印度小將喬治（Kiran George）同樣不輕鬆，仍舊耗費58分鐘、3局大戰才如願闖關。

兩人首度交鋒，周天成開局就拉出9比3攻勢，對手很快回穩，並在比賽中段追平，雙方陷入纏鬥，周天成在局末20比21落後下連拿3分，以23比21有驚無險拿下。

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次局周天成陷入亂流，最多曾以8比16大幅落後，他一路咬牙苦追，在比賽尾聲一度將差距縮小至只差4分，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，以16比21讓出，戰線也被拖至第3局。

決勝局戰況出人意表，周天成在開局握有6比4微幅領先，接下來他一鼓作氣拉出14比2攻勢，不僅甩開對手糾纏，也取得「聽牌」優勢，在滿場歡呼聲中，他以21比7收下勝利，也取得8強入場券。（編輯：陳政偉）1110721