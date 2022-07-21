味全龍下半季新竹首戰對決富邦悍將 派鋼龍搶勝

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）新竹市立棒球場歷經重新整建到重新啟用，明天將迎接中職賽事，味全龍隊下半季首戰將在主場新竹與來訪的富邦悍將展開3連戰，龍隊將派出洋投鋼龍先發搶勝。

中華職棒下半季首戰明天將在新竹、台南兩地開打，分別由味全龍迎戰悍將，另一場則由統一獅對戰上半季冠軍的樂天桃猿。

新竹市立棒球場在1976年落成啟用，新竹市政府2019年斥資新台幣12億元重新整建，在工程完工後，中職賽事今年下半季重返新竹。

味全龍明天起至24日將在新竹市立棒球場與富邦悍將進行3連戰，觀察上半季兩隊對戰紀錄，味全龍以14勝1敗占上風。

味全龍下半季首戰由洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發主投，而鋼龍本季7勝中有3勝由悍將所貢獻，明天將尋求個人第8勝。

上半季戰績在6隊中墊底的富邦悍將，19日在上半季最後1場比賽擊敗統一獅隊，中止13連不勝的難堪紀錄，下半季將重新出發，明天由投手江少慶掛帥。

江少慶本季1勝7敗，防禦率5.84，唯一的1勝是在6月16日從獅隊手中拿下，本季對味全龍0勝3敗，防禦率高達7.82。

另一地在台南的比賽，桃猿派出有「除獅機」之稱的黃子鵬掛帥先發，目前他與獅隊投手胡智為、古林睿煬同為6勝，並列本土勝投王，而獅隊則由洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）應戰。（編輯：陳政偉）1110721