白馭珀、許玟琪 挺進台北羽球公開賽女單8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

(中央社記者龍柏安、實習記者顏翊昕台北21日電) 台灣羽球好手白馭珀與許玟琪 ，今天在台北羽球公開賽次輪分別以21比12、 21比9與21比18、21比13擊潰對手，攜手闖進女單8強。

2022台北羽球公開賽是世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，總獎金高達50萬美元（約新台幣1496萬）。這場因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦兩年的台灣羽球盛事，今天在台北和平籃球館進行第3天賽程。

世界排名41的白馭珀在這次台北公開賽列為第8種子，今天是首次和美國18歲選手賈絲瓦（Ishika Jaiswal）交手。

白馭珀面對賈絲瓦，開賽後雙方實力差距即已顯現，11比5進入技術暫停之後，白馭珀穩定發揮，始終維持5分以上的領先，最後以21比12收下首局。

次局，白馭珀持續攻勢，打出一波6比0開局，接下來她在進攻、防守都不讓對手跨越雷池一步，將比分拉開至16比4，雖然中間一度失誤讓對手拿了4分，但接下來白馭珀穩住陣腳，最終以21比9拿下勝利。

另一場女單賽事，「交大學霸」許玟琪，以21比18、21比13擊敗印度選手法洛琪（Samiya Imad Farooqui），同樣挺進8強。

世界排名42的許玟琪，今天首局打的比較保守，在比分緊咬下，整局後半仍以14比17落後，但許玟琪後來將比分追平、甚至超前，先以21比18先拿下。

次局許玟琪延續首局氣勢，火力兇猛，以11比4進入技術暫停；下半場她保持領先，不讓對手有任何機會，最後以21比13帶走勝利。（編輯：屈享平）1110721