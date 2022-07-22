黃暐傑新人聯盟中繼無失分 林昱珉先發4局飆8K

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）美職巨人隊台灣投手黃暐傑持續在新人聯盟打復健賽，今天中繼投2局無失分、7月3場出賽無失分；響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉展現三振能力，先發4局飆8K失掉1分非責失分、承擔敗投。

美國職棒舊金山巨人隊台灣投手黃暐傑6月底被放入傷兵名單，7月到新人聯盟打復健賽，今天巨人（橘）隊與洛杉磯天使比賽，兩隊4局打完巨人隊8比0領先，5局天使隊2人出局後靠著接連4支安打攻下2分，巨人隊換上黃暐傑接手中繼，三振化解再失分危機。

黃暐傑6局先投出保送，接著三振、讓打者敲出雙殺，沒有失掉分數，7局連抓2個出局數後退場；黃暐傑今天中繼投2局沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振、無失分，球隊終場以8比2拿勝，黃暐傑無關勝敗。

亞利桑那響尾蛇隊新人聯盟今天與舊金山巨人（黑）隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽連飆4次三振，前3局沒有讓對手上到壘包。

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林昱珉直到4局1人出局後才被敲出第1支安打，三振抓到第2個出局數，接著投出四壞保送、壘上跑者盜壘、守備失誤失掉1分，林昱珉即時回穩、三振抓第3個出局數、完成投球任務。

林昱珉今天先發投4局，被敲1支安打，投出1次保送，飆出8次三振、失掉1分非責失分，展現K功，但火力沒有支援、球隊終場以2比4吞敗，林昱珉吞下個人本季第2敗，賽後防禦率2.35。（編輯：張芷瑄）1110722