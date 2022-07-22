更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

黃暐傑新人聯盟中繼無失分 林昱珉先發4局飆8K

2022/7/22 12:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）美職巨人隊台灣投手黃暐傑持續在新人聯盟打復健賽，今天中繼投2局無失分、7月3場出賽無失分；響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉展現三振能力，先發4局飆8K失掉1分非責失分、承擔敗投。

美國職棒舊金山巨人隊台灣投手黃暐傑6月底被放入傷兵名單，7月到新人聯盟打復健賽，今天巨人（橘）隊與洛杉磯天使比賽，兩隊4局打完巨人隊8比0領先，5局天使隊2人出局後靠著接連4支安打攻下2分，巨人隊換上黃暐傑接手中繼，三振化解再失分危機。

黃暐傑6局先投出保送，接著三振、讓打者敲出雙殺，沒有失掉分數，7局連抓2個出局數後退場；黃暐傑今天中繼投2局沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振、無失分，球隊終場以8比2拿勝，黃暐傑無關勝敗。

亞利桑那響尾蛇隊新人聯盟今天與舊金山巨人（黑）隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽連飆4次三振，前3局沒有讓對手上到壘包。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林昱珉直到4局1人出局後才被敲出第1支安打，三振抓到第2個出局數，接著投出四壞保送、壘上跑者盜壘、守備失誤失掉1分，林昱珉即時回穩、三振抓第3個出局數、完成投球任務。

林昱珉今天先發投4局，被敲1支安打，投出1次保送，飆出8次三振、失掉1分非責失分，展現K功，但火力沒有支援、球隊終場以2比4吞敗，林昱珉吞下個人本季第2敗，賽後防禦率2.35。（編輯：張芷瑄）1110722

林昱珉
林昱珉新人聯盟先發4局無失分 狂飆7K 林昱珉新人聯盟先發2.2局 所有出局數都是三振
黃暐傑
李灝宇開轟受訪秀英文 黃暐傑中繼無關勝敗 黃暐傑3局8K展現三振功力 林凱威近3戰無失分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族